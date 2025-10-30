Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,51 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 31 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,97 гривні за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 48,51 гривні за один євро, тобто гривня посилилася одразу на 36 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,94/41,97 грн/дол., а євро - 48,45/48,50 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні - останні новини

В обмінниках України 30 жовтня середній курс долара сьогодні становив 42,15 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 42,05 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках складав 49,25 грн/євро, а курс продажу – 49,10 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" знизився на 8 копійок і складав 42,17 гривні за долар, а курс євро впав одразу на 15 копійок і складав 49,20 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,57 гривні, а євро - за 48,20 гривні.

У свою чергу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий дав прогноз курсу валют в Україні на литопад.

Вас також можуть зацікавити новини: