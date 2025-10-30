РФ намагається завести свої ДРГ між позиціями Сил борони.

Ситуація на всій лінії боєзіткнення складна, оскільки РФ обрала тактику виснаження Сил оборони України.

Про це в етері "Суспільного" розповів речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

"Це постійні щоденні піхотні штурми. Так, вони невеликі. По-друге, це намагання зайти в наші тили з-за допомоги різних ДРГ. І по-третє, це величезне насичення безпілотної компоненти. Тому вони працюють дуже активно по всій лінії фронту корпусу. Лиманський напрямок вкрай важкий у цьому плані, але працюємо", – сказав Бородін.

Відео дня

Він зазначив, що РФ може використовувати техніку під час штурмів позицій Сил оборони. Однак це здебільшого виключення. Він також додав, що на Лиманському напрямку українські захисники проводять мобільну оборонну операцію.

"Постійні зіткнення, з нашого боку також активно робота ведеться. За переважаючі висоти, за максимально оптимальну лінію. Зараз лінія фронту постійно на тактичному рівні рухається вперед-назад. Щоб особовий склад мав змогу утримувати максимально ідеальні, наскільки це можливо, місця для оборони. Тому йде така постійна мобільна оборонна операція", – додав Бородін.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли про просування російських загарбників у районі Покровська та ще трьох населених пунктів. Водночас, за даними експертів, Сили оборони відкинули ворога в районі Нового Шахового.

Про ситуацію біля Покровська розповів і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що РФ намагається закріплюватися та накопичуватися у житловій забудові Покровська. Водночас, за його словами, "жодного блокування" міста немає.

Вас також можуть зацікавити новини: