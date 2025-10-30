Міноборони РФ повідомило, що отримало відповідний наказ диктатора.

Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав своїм військовим пропустити іноземних журналістів, у тому числі й українських, в райони Покровська, Мирнограда і Куп'янська, де, за його версією, ЗСУ перебувають в оточенні. Про це повідомило російське Міноборони.

"Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, у т. ч. українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідання районів блокування українських військ у Красноармійську (так росіяни називають Покровськ, - ред.), Димитрові (Мирноград, - ред.), Куп'янську", - йдеться у повідомленні російського відомства.

У Міноборони РФ заявили, що російське командування буцімто для цього готове припинити бойові дії на кілька годин у цих районах.

"Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у цих районах, а також забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників іноземних ЗМІ, в тому числі українських, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військовослужбовців", - зазначили в МО РФ.

Ідея "мікроприпинення вогню" Путіна

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні Путін зробив брехливу заяву про ситуацію в Покровську та Куп’янську. За його словами, ЗСУ нібито потрапили в оточення у вказаних районах. Він додав, що російська армія начебто "не проти пустити ЗМІ, в тому числі українські й іноземні, в зону оточення противника", щоб журналісти могли "зайти, подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти".

В Інституті вивчення війни (ISW) пояснили сенс цинічної ідеї Путіна. Аналітики зазначили, що він таким чином прагне заявити, що Росія не є перешкодою для мирного процесу. При цьому в ISW не підтвердили, що російські війська оточили Покровськ або Куп'янськ.

