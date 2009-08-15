На в'їзді до Криму встановили систему реєстрації автотранспорту

Автоматична система реєстрації автотранспорту, що в`їжджає на територію кримського півострова, почала працювати на Чонгарському перешийку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Ради міністрів автономії, на базі Кримського курортно-туристичного агентства встановлено відеокамеру і працює програма «Автоінспектор», за допомогою якої проводиться реєстрація автотранспорту і підрахунок автопотоку.

«Камера працює впродовж світлового дня. Наразі триває робота з облаштування додаткового освітлення траси, що дозволить забезпечити цілодобову роботу системи відеоспостереження», - зазначили в прес-службі.

Фіксація заїзду і виїзду автотранспорту дозволить гарантувати безпеку потенційним туристам, які в`їжджають до Криму, і полегшить пошук викрадених автомашин, вважають в Державтоінспекції автономії.

«Встановлена відеокамера зафіксувала проходження близько 300 автомобілів протягом години», - додали в прес-службі Ради міністрів автономії.

Надалі такі системи відеоспостереження планують встановити в Армянську.