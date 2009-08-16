Як вижити під час кризи мільярдерові?

Американський медіамагнат Руперт Мердок здає в оренду свою яхту. Про це пише газета The Guardian.

Вартість оренди яхти "Роузхарті" (Rosehearty), що належить 78-річному мільярдерові, становитиме 210 тисяч євро за тиждень. Судно можна орендувати через компанію Charter World для прогулянки в районі Середземномор`я і Карибського басейну.

На 56-метровій яхті є кілька розкішних салонів, п`ять гостьових кают, дев`ять плазмових телевізорів і тренажерний зал. Під час оренди на судні продовжить працювати та сама обслуга, що й під час морських прогулянок самого Мердока. Орендар зможе запросити на борт до дев`ятьох гостей.

Експерти розповіли журналістам, що багаті люди нерідко здають свої яхти в оренду, щоб компенсувати величезні витрати на утримання судна. Пропонуючи яхту Мердока орендарям, компанія Charter World не афішуватиме ім`я її власника.

Лента.ру