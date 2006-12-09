Фура ”Рено” проти ”жигулів”: загиблих довелося діставати з гідравлікою

Сьогодні рано вранці в Сімферопольському районі Криму сталося ДТП, у результаті якого загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 24-метрова вантажівка "Рено" їхала до Сімферополя, проте на перехресті в селищі Гвардійське водій помилково повернув на Джанкой. У районі сімферопольського села Новоандріївка водій вантажівки вирішив виправити помилку й виконати розворот на Сімферополь. "Тим часом до Сімферополя з молочною продукцією їхав ВАЗ-2106 із причепом", - повідомляє МНС. В умовах поганої видимості легковий автомобіль врізався в бік вантажівки. У ДТП загинули водій і пасажир ВАЗ-2106.

Прибулі на місце події рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту витягли загиблих із легковика.

На даний час за фактом ДТП проводиться розслідування, обставини події встановлюються.