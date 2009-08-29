На Харківщині у пожежі загинули двоє людей

У селі Палатки Нововодолазького району Харківщини, в приватному житловому будинку, через паління в ліжку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 2 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована відділенням Державної пожежної охорони МНС. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.