На Харківщині у пожежі загинули двоє людей
11:56, 29 серпня 2009Разное
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Повідомлення МНС
У селі Палатки Нововодолазького району Харківщини, в приватному житловому будинку, через паління в ліжку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 2 людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа була ліквідована відділенням Державної пожежної охорони МНС. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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