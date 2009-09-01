Українці вирушили на ралі «Шовковий шлях»

Караван автомобілів ралійної команди «Оптима Лізинг Україна» виїхав з Києва до Казані, де 5 вересня стартує ралі марафон серії Дакар «Шовковий шлях».

1 вересня автомобілі команди успішно перетнули державний кордон України в районі міжнародного пункту пропуску «Троєбортне», повідомили УНІАН у прес-службі «Оптима Лізинг Україна».

За інформацією прес-служби, з Києва до Казані відправився караван команди «Оптима Лізинг Україна», що складається з вантажного автомобіля «Mercedes» і позашляховика супроводу «Mitsubishi Pajero Wagon». Бойовий автомобіль команди, позашляховик «Mitsubishi L200», заявлений у групі Т1, транспортується на лафеті (спеціально обладнаному причепі). Саме тому середня швидкість каравану не може бути більш як 90 км/год. Маршрут українців складається з двох ділянок: Київ-Москва, протяжністю 860 км, і Москва-Казань, протяжністю 900 км.

Очолив караван штурман екіпажа Т1 Валерій СУБОТА. З ним до столиці Татарстану відправилися механіки "Оптима Лізинг Асістанс" Костянтин ЖУЛЯБІН, Володимир КУЗЬМЕНКО, Володимир УЛЕЩЕНКО і Геннадій ТЕСЛІН. До завдання групи входить транспортування автомобілів до місця старту і підготовка до технічних і адміністративних перевірок, які відбудуться в Казані 4 вересня.

Також з бази у Франції виїхав на гонку вантажний автомобіль Т4, заявлений на «Шовковий шлях» від України. За кермом вантажівки - пілот Марко ПІЯНА (Marko Piana). Штурман екіпажа – Алан МУЛТІНУ (Alan Multinu). 1 вересня французький екіпаж перетнув кордон Російської Федерації і прибув до Москви.

Офіційна церемонія старту відбудеться в Казані 5 вересня о 9-й годині. Гонка триватиме 9 днів. Загальна протяжність - 4500 км, з яких 3200 припадають на спецділянки.

Довідка УНІАН. Ралі серії Дакар «Шовковий шлях» відбудеться з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором позашляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, що бере участь в ралі Дакара, заснована в травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон-Дакар 2008». Засновник команди - Вадим НЕСТЕРЧУК, директор компанії «Оптима-Лізинг».

На ралі серії Дакар команду обслуговує власна група механіків "Оптима Лізинг Асістанс". Група об`єднує професіоналів, здатних у жорстких умовах ралі Дакар вирішувати будь-які завдання з технічного обслуговування і відновлення автомобіля.

Команда «Оптима Лізинг Україна» в 2007 році брала участь в перегонах «Nemiroff трофі 2007» (Україна), 4-е місце в групі, 7-е в абсолюті; у 2008 р. - «Північний Ліс 2008» (Росія), 7-е місце в групі, 12-е в абсолюті; «Трансорієнталь 2008» (Росія-Китай), 19-е місце в абсолюті, 9-е в заліку вантажівок; «Central Europe Rally» серія Дакар (Угорщина-Румунія), 8-е місце в заліку, 21-е - в абсолюті.