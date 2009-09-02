Російські десантники пройдуть кінну підготовку

Офіцери-розвідники Повітряно-десантних військ Росії проходитимуть кінну підготовку, повідомив головнокомандувач ПДВ Володимир Шаманов.

За його словами, десантники мають уміти їздити верхи, оскільки в майбутньому передбачається широка присутність ВДВ в гірських районах, де використовують гужовий транспорт. Такий висновок Шаманов пояснив оцінкою прогнозованої загрози на основі подій останніх десяти років. Про які райони йдеться і коли там знадобляться десантники, він не уточнив.

Підготовка офіцерів-розвідників вестиметься на базі кінно-спортивного комплексу "Вікторія", у відкритті якого взяв участь головнокомандувач.

У російських військах коней мають переважно в прикордонних і внутрішніх військах, де їх використовують для перевезення вантажів і пересування в гірській місцевості. Також діють загони кінної міліції для патрулювання і охорони масових заходів нагадує Лента.ру.