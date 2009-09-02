У ДТП в Криму постраждали восьмеро людей
14:48, 02 вересня 2009Разное
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Зіткнулися дві машини і автобус
На 695 кілометрі автодороги Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, водій автомобіля “FAW CA1061” з причепом-платформою, рухаючись у напрямку м. Алушта, під час гальмування на затяжному спуску не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з автобусом “Merсedes-Benz 316” та автомобілем “ВАЗ-2102”, що рухалися попереду.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення автомобіль “FAW” та автобус “Merсedes” перекинулися.
Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля “FAW” та шестеро пасажирів автобуса “Merсedes” отримали тілесні ушкодження.
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