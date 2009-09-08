Кліматичні зміни на 20% збільшать ультрафіолетове випромінювання Сонця

Глобальні кліматичні зміни можуть настільки сильно змінити атмосферу Землі, що в деяких районах згубне для людини ультрафіолетове випромінювання Сонця може посилитися на 20%.

Такого висновку дійшли дослідники Торонтського університету Теодор ШЕПЕРД і Мікаела ХЕГГЛІН, оцінюючи наслідки зростання температури для циркуляції атмосферних потоків у верхніх шарах атмосфери і стану озонового шару. Створена ними комп`ютерна модель показала можливість серйозних змін в озоновому шарі впродовж нинішнього століття. передає ІТАР-ТАСС.

У південній півкулі, зазначають канадські вчені на сторінках журналу "Нейчур геосайєнс", рівень ультрафіолетового випромінювання у високогірних районах навесні і влітку може бути на 20% вище, ніж зараз, що приведе до зростання числа ракових захворювань. Зміни в озоновому шарі і в силі ультрафіолетового випромінювання можуть виявитися настільки значними, що позначаться "і на якості повітря, і на здоров`ї людей, і на стані екосистеми в цілому". У тропічних районах, за їх оцінками, ультрафіолетове випромінювання посилиться приблизно на 4%, а ось у високих широтах північної півкулі, навпаки, знизиться на 9%.