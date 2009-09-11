Науковці розкривають саркофаг Ярослава Мудрого (фото)

10 вересня у соборі Святої Софії в Києві відбулося розкриття саркофага Ярослава Мудрого для антропологічного дослідження.

Роботи здійснюватимуться за програмою антрополого-медичного дослідження кісткових решток князя. Планується здійснити гістологічний аналіз для контролю даних антропометричних досліджень, а також провести медико-анатомічне дослідження патологічних відхилень у будові кісток чоловічого скелета, метою якого є перевірка літописних свідчень про хвороби та травми князя.

За допомогою аналізу складу ДНК і наявності амінокислот науковці планують точно визначити рік поховання Ярослава Мудрого, а також стать і вік людини, кісткові рештки якої лежать поряд зі скелетом князя, щоб з’ясувати їхні сімейні зв’язки.

Використовуючи сучасні методи комп’ютерної графіки, дослідники сподіваються відтворити зовнішність князя.

Участь у нинішньому дослідженні візьмуть наукові заклади України, Швеції, Великобританії та США.

Фото Олександра Дроздова / УНІАН