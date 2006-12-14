У Дніпропетровську вибухнув житловий будинок

У Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинула одна особа (власниця будинку, 1945 р.н.) та повністю зруйновано будинок.

Попередня причина вибуху - порушення герметичності газопроводу житлового будинку.