У Дніпропетровську вибухнув житловий будинок
08:56, 14 грудня 2006Разное
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Загинула власниця
У Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, в приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газоповітряної суміші з послідуючим горінням.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті вибуху загинула одна особа (власниця будинку, 1945 р.н.) та повністю зруйновано будинок.
Попередня причина вибуху - порушення герметичності газопроводу житлового будинку.
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