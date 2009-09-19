У Бердянську дві автівки зіткнулися з автобусом: 18 людей постраждали

У м. Бердянськ Запорізької області водій автомобіля “ЗАЗ-Daewoo”, рухаючись по проспекту Пролетарському, при об`їзді на аварійній сигналізації автобуса “Youyi ZGT 6831 DH”, не впевнився в безпеці маневру, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом “Volkswagen LT 35” та автомобілем “ЗАЗ-Daewoo”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України, унаслідок ДТП шістнадцятеро пасажирів мікроавтобуса “Volkswagen”, водій автомобіля “ЗАЗ-Daewoo” та один пасажир іншого автомобіля “ЗАЗ-Daewoo” отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих дванадцятирічна дитина.