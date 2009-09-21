Експерт каже, що Тимошенко знущається з армії

Експерт Інституту міжнародних відносин Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ не виключає, що Кабінет міністрів навмисно саботує фінансування Збройних сил з метою розвалу системи національної безпеки на догоду зовнішній силам.

Про це В.ПАЛІЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Фінансування армії як приклад ставлення до безпеки держави”.

Експерт наголосив, що сучасна геополітична ситуація навколо України дедалі ускладнюється, погіршується, що обумовлено як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.

“В сучасному світі норми міжнародного права не діють. Великі держави можуть дозволити собі нападати на кого завгодно без жодних негативних наслідків для себе”, - сказав О.ПАЛІЙ.

Він також констатував, що деякі держави висувають до України серйозні претензії з метою її підпорядкування та знищення державності.

“Сьогодні багато міжнародних і закордонних експертів висловлюють думку, що відносно України цілком можливе вже у найближчому майбутньому застосування сили – Україна є однією із держав, де може виникнути великий воєнний конфлікт”, - зазначив експерт.

Він наголосив, що перешкодою цим зовнішнім загрозам повинна стати ефективна організація держави, на вістрі якої є Збройні сили України.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, що уряд у проекті бюджету на 2010 рік виділив на оборону 38,7 млрд. грн., О.ПАЛІЙ наголосив, що “ця цифра є цілковитою і очевидною брехнею”.

Експерт повідомив, що на фінансування Збройних сил України у 2010 році уряд запланував лише 8 млрд. 279 млн. 100 грн. за загальним фондом.

“Ще ці 100 гривень є ілюстрацією цього знущання”, - зауважив О.ПАЛІЙ.

Він також повідомив, що за спеціальним фондом в бюджеті ЗСУ передбачено 4,756 млрд. грн., заробити які для Міноборони є нереально.

“Військовим прямо говорять: ви продайте якесь майно і, можливо, за це отримуєте можливість політати на літаках, вам нададуть патрони чи нагодують...”, - пояснив особливості функціонування спецфонду експерт.

“Чи є це саботаж, чи свідомий умисел нанесення шкоди безпеці країни в угоду зовнішнім партнерам? Я не дам відповіді на це запитання. Але цього не виключаю. Можливо, це просто головотяпство”, - резюмував О.ПАЛІЙ.

У свою чергу, в коментарі УНІАН голова правління Центру воєнної політики та політики безпеки Євген ШЕЛЕСТ повідомив, що, за розрахунками Міністерства оборони України, мінімальна потреба Збройних сил у коштах на наступний рік, яка забезпечить виконання поставлених завдань та підтримку життєдіяльності військових частин і установ, повинна становити близько 20 млрд. грн.

”Навіть попередній аналіз головного фінансового документу країни на наступний рік свідчить, що Збройним силам України ще на рік доведеться забути про вирішення питань розвитку і зосередити всю увагу на виживанні. Так, за рахунок загального фонду бюджету 97,35% коштів передбачено на видатки споживання (оплата праці, комунальних послуг та енергоносіїв) і лише 2,65% на видатки розвитку”, - констатував експерт.

Він також зауважив, що загальним фондом взагалі не передбачено фінансування закупівель, модернізація, відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки.

“Не слід очікувати військовим і вирішення їхніх соціально-побутових проблем, враховуючи, що уряд не знайшов можливості передбачити у бюджеті кошти на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців за загальним фондом”, - сказав Є ШЕЛЕСТ.

Він також зауважив, що, звичайно, це лише проект держбюджету, і у подальшому він розглядатиметься в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради, Президентом України, але досвід минулих років свідчить, що суттєвих змін на користь української армії він не зазнає.

“В такій ситуації, Міністерству оборони та Генеральному штабу Збройних сил України більш доцільно не очікувати примарних змін на краще, а надати керівництву держави реально обгрунтований перелік тих завдань, з числа покладених на армію, виконання яких в цих умовах фінансування не може бути гарантовано”, - вважає Є.ШЕЛЕСТ.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2009 року Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проект закону "Про державний бюджет України на 2010 рік".

Згідно з розподілом видатків держбюджету на 2010 рік, на потреби Міністерства оборони України заплановано виділити 13,036 млрд. грн., з них за загальним фондом 8,279 млрд. грн. та 4,757 млрд. грн. – за спеціальним фондом.