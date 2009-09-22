На Харківщині унаслідок сімейної сварки чоловік спалив свій будинок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, інцидент стався пізно ввечері 21 вересня в селі Ч.Лозова Дергачівського району.

Про причини пожежі, яку довелося гасити близько 4 годин (сигнал про пожежу надійшов о 21.20, пожежу ліквідовано о 2.00), розповіла дружина господаря. За її словами, подружжя зранку посварилося, і чоловік обіцяв спалити будинок, якщо дружина не повернеться до вечора.

Сусіди викликали пожежників, але запізно. Крім того, для гасіння пожежі необхідна була велика кількість води, тому машини долали відстань близько 5 кілометрів до найближчого водоймища, щоб заправитися нею.

Завдані вогнем збитки наразі встановлюються, – повідомили у прес-службі.