У Донецькій області евакуювали школу через повідомлення про замінування

В одній зі шкіл м. Красний Лиман Донецької області більш як 500 учнів було евакуйовано через неправдиве повідомлення про замінування.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, до Краснолиманського міськвідділу міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в будівлі школи по вул. Пушкіна бомба. З навчального закладу було евакуйовано 547 чоловік – учнів і працівників школи.

Співробітники вибухотехнічної служби, місцевого підрозділу МНС, а також фахівці-кінологи, які прибули на місце події, обстежили всі приміщення школи і прилеглу територію, проте вибухонебезпечних і підозрілих предметів не виявили. Після цього заняття в школі були відновлені.

Працівники карного розшуку м. Красний Лиман затримали місцевого жителя, 17-річного учня ПТУ, який зізнався, що з хуліганських мотивів зателефонував до міліції зі свого мобільного телефону і повідомив про нібито замінування школи. Запобіжний захід затриманому обирається.