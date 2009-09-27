На трасі вибухнула автоцистерна з газом (фото)
05:03, 27 вересня 2009Разное
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26 вересня на 445-му кілометрі автодороги Харків - Сімферополь, під час руху автоцистерни ”МАЗ-5337” з 9 тоннами скрапленого газу відбувся спалах автомобіля з подальшим вибухом цистерни.
Вибухом був пошкоджений автомобіль ”Toyota Camry”, що рухався назустріч. Постраждали двоє громадян Росії, а також одна людина, що знаходилася біля дороги.
Фото надане прес-службою Головного управління МНС України / УНІАН
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