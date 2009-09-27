Поланські залишиться в швейцарській в'язниці

Міністр юстиції Швейцарії заявив про намір поліції тримати в ув`язненні відомого режисера Романа ПОЛАНСЬКІ, якого звинувачують в інтимному зв`язку 32 роки тому з 13-річною дівчиною, аж до можливої його видачі американській владі, повідомляє Associated Press.

Р.ПОЛАНСЬКІ поліція заарештувала в суботу, 26 вересня, після прибуття на кінофестиваль в Цюріх, де йому мали вручати нагороду за внесок в світовий кінематограф. Режисеру інкримінують інтимний зв`язок з 13-річною Самантою ГЕЙМЕР в 1977 році. У 1978 році Р.ПОЛАНСЬКІ залишив США, щоб уникнути тюремного ув’язнення. Режисер, який мешкає у Франції, не їздив до Америки і уникав візитів до Великобританії, побоюючись можливої екстрадиції.

Спілка сценаристів і режисерів Швейцарії висловила протест проти арешту Р.ПОЛАНСЬКІ.

“Це юридичний скандал, який зашкодить репутації Швейцарії в усьому світі”, - йдеться в заяві спілки, яку цитує іспанське агентство ЕФЕ. Члени спілки називають цей інцидент "образою, завданою всім діячам культури Швейцарії", і закликають міністерство юстиції країни не "перетворювати на фарс ситуацію з арештом режисера зі світовим ім`ям".

На початку грудня 2008 року Р.ПОЛАНСЬКІ направив офіційний запит в суд Лос-Анджелеса, в якому просив зняти з нього звинувачення в інтимному зв`язку з С.ГЕЙМЕР.

Через деякий час сама американка також звернулася до суду Лос-Анджелеса з офіційним проханням зняти з кінематографіста звинувачення. С.ГЕЙМЕР пояснила своє прохання тим, що слідчі органи і обвинувачі, розголосивши деталі справи, “завдали шкоди їй, її трьом дітям, чоловіку і матері”.

Також відомо, що в 1997 році Р.ПОЛАНСЬКІ досяг угоди з родиною потерпілої дівчини і виплатив компенсацію.