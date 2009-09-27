Сталлоне і Шварценеггер дивляться бій Кличко - Арреола (фото)

22:24, 27 вересня 2009
Разное
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Епізоди двобою за чемпіонство WBC

Бій за титул чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC в Лос-Анджелесі повністю пройшов за сценарієм українця Віталія Кличка

Кристобаль Арреола на пресс-конференции после боя

Тренер Фриц Здунек и Виталий Кличко

Виталий Кличко и Микки Рурк

Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценнегер

Фото Павла Терехова / POOL / УНІАН

 

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