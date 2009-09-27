Сталлоне і Шварценеггер дивляться бій Кличко - Арреола (фото)

Епізоди двобою за чемпіонство WBC

Бій за титул чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC в Лос-Анджелесі повністю пройшов за сценарієм українця Віталія Кличка Фото Павла Терехова / POOL / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter