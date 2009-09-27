Сталлоне і Шварценеггер дивляться бій Кличко - Арреола (фото)
22:24, 27 вересня 2009Разное
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Епізоди двобою за чемпіонство WBC
Бій за титул чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBC в Лос-Анджелесі повністю пройшов за сценарієм українця Віталія Кличка
|Крістобаль Арреола на прес-конференції після бою
|Тренер Фріц Здунек і Віталій Кличко
|Віталій Кличко і Міккі Рурк
|Сільвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер
Фото Павла Терехова / POOL / УНІАН
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