Що буде, якщо заборонити телебачення
15:26, 30 вересня 2009Разное
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Розповідають, що в селі Великі Потебеньки заради експерименту начебто відключили телебачення, яке загрожує психічному стану українців. Цілий місяць селяни позбавлені улюблених серіалів, новин, та телепередач... Життя мешканців села покотилося в іншому напрямі...
У селі Великі Потебеньки експериментально відключили телебачення, яке загрожує психічному стану українців. Цілий місяць селяни позбавлені улюблених серіалів, новин, та телепередач... Життя мешканців села покотилося в іншому напрямі...
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