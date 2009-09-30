Що буде, якщо заборонити телебачення

Розповідають, що в селі Великі Потебеньки заради експерименту начебто відключили телебачення, яке загрожує психічному стану українців. Цілий місяць селяни позбавлені улюблених серіалів, новин, та телепередач... Життя мешканців села покотилося в іншому напрямі...

У селі Великі Потебеньки експериментально відключили телебачення, яке загрожує психічному стану українців. Цілий місяць селяни позбавлені улюблених серіалів, новин, та телепередач... Життя мешканців села покотилося в іншому напрямі... Відеосюжет дивіться тут (гумор).

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