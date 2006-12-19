Тисячу дітей евакуювали з палаючої школи

Сьогодні у Дніпропетровську через загоряння електророзподільчого щита було припинено заняття у місцевій СШ №135, що розташована на масиві “Лівобережний-3”.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди головного управління МНС у Дніпропетровській області, через сильне задимлення приміщення, зі школи було евакуйовано понад 1 тис. учнів. Ніхто з дітей не постраждав. Пожежу гасили дві бригади управління МНС. Проводиться розслідування.