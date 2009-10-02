Суддя-мільйонер: мене примушували «справляти потреби у кабінеті»

Екс-суддя Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ розцінює порушення проти нього кримінальної справи як політичну розправу «Нашої України» на чолі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це він сказав в інтерв`ю «Газете по-киевски» (№184 від 2 жовтня).

Відповідаючи на запитання, як він розцінює порушення проти нього кримінальної справи, І.ЗВАРИЧ сказав: «Як політичну розправу «Нашої України» на чолі з ЮЩЕНКОМ руками СБУ і Генпрокуратури над незручним головою суду, чия юрисдикція розповсюджується на вісім областей України і який слухає політичні справи».

Екс-суддя зазначив, що його справа виникла у пік політичної нестабільності в Україні – восени 2007 року закінчилися вибори до Верховної Раду і восени 2008-го на країну знову очікували дострокові парламентські вибори і майбутні президентські. За його словами, на ключових постах владі були потрібні перевірені люди, а він до таких не належав.

«Тому і не втягнув суд в авантюру – повернення боргів кредиторам «Нашої України» за їх внески у виборчу кампанію 2007-го у вигляді рішень суду про закріплення за ними земель. Мене позбавилися перевіреним за часів Сталіна способом – порушили кримінальну справу», - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче запитання, у яких судових справах від нього вимагали «позитивного рішення», І.ЗВАРИЧ сказав, що основна вимога до нього як до голови суду – закріплення рішенням апеляційного суду тисяч гектарів землі, лісових угідь у курортних місцевостях за політиками, депутатами, бізнесменами. «Правильне» рішення справ, пов`язаних із виборами до Верховної Ради, місцевих рад, майбутніми виборами Президента – наступна категорія вимог. Ще одна стосується справ, пов`язаних із розстановкою кадрів на ключові позиції в областях», - заявив екс-суддя.

Також І.ЗВАРИЧ заявив, що з нього знущалися співробітники Генпрокуратури і СБУ. «3 грудня 2008 року мене близько 10 годин тримали і примушували справляти природні потреби у кабінеті!», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи проситиме він політичного притулку на Заході у разі виправдувального рішення суду, І.ЗВАРИЧ сказав, що підготував звернення до міжнародних організацій, акредитованих в Україні, і окремі звернення до послів. «Підстава: загроза, озвучена, зокрема, головою СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ у Львові в серпні 2009-го. Мені погрозили: якщо я захищатиму себе в судах, то мені доведеться захищати не лише себе, а й членів моєї родини – дружину, сина – від переслідувань. Якщо таке трапиться, я буду змушений звернутися до Європейського співтовариства», - сказав екс-суддя.

На запитання, чи били його в СІЗО, І.ЗВАРИЧ сказав: «Доки мене тримають у камері, СБУ, ГПУ, тюремники у будь-який час можуть зробити зі мною все, що захочуть. Я абсолютно беззахисний, як і моя родина: дружину загрожують звільнити з роботи, якщо вона не дасть «потрібні» докази для так званого слідства».

За його словами, слідчі прокуратури незаконно конфіскують майно його сина. «За членами сім`ї стежать, прослуховують, підглядають оперативні працівники СБУ. Що стосується знущань, то в матеріалах справи є висновок судмедекспертів, де всі побої зафіксовані», - додав І.ЗВАРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду співробітники СБУ і Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

4 вересня Апеляційний суд міста Києва за поданням Генпрокуратури продовжив термін перебування І.ЗВАРИЧА під вартою з 6 до 9 місяців – до 10 грудня ц.р.