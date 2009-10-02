Податківці вилучили близько 30 тис. пляшок шампанського

Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в місті Севастополі вилучили близько 30 тисяч пляшок шампанського на суму майже 600 тис. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-центрі ДПА в Севастополі, під час перевірки складського приміщення було встановлено факт зберігання алкогольних напоїв без дозвільних документів.

Податківці склали адміністративний протокол і передали матеріали перевірки до суду для винесення ухвали.