Податківці вилучили близько 30 тис. пляшок шампанського
23:12, 02 жовтня 2009Разное
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Повідомлення з Севастополя
Співробітники управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в місті Севастополі вилучили близько 30 тисяч пляшок шампанського на суму майже 600 тис. грн.
Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-центрі ДПА в Севастополі, під час перевірки складського приміщення було встановлено факт зберігання алкогольних напоїв без дозвільних документів.
Податківці склали адміністративний протокол і передали матеріали перевірки до суду для винесення ухвали.
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