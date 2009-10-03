У Київському зоопарку - оригінальні тренінги для відвідувачів

У Київському зоопарку цими вихідними відбудеться акція до Дня захисту тварин, повідомляється на сайті зоопарку.

У повідомленні зазначається, що зоопарк надасть відвідувачам можливість “відчути себе у ролі кіпера - доглядача за тваринами”, а також навчитися власноруч виготовляти “іграшки” для тварин та дізнатися, як можна розважати звірів.

Зокрема, фахівці зоопарку проведуть для відвідувачів унікальні тренінги з розміщення у вольєрах лабіринтів, незвичних об’єктів, годівниць складної форми, джерел запахів. Такі тренінги проводитимуться у суботу, 3 жовтня, біля вольєрів носух, скунсів, тигрів, а в неділю, 4 жовтня, - біля вольєрів папуг, броненосців, слонів.

Організатори акції просять всіх, хто прийде на тренінги, принести з собою картонні коробки різних розмірів та картонні труби (від використаного фасувального, туалетного, факсового паперу).