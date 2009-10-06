ВАЗ не розминувся з DAF: четверо загиблих, двоє травмованих

У Черкаській області в ДТП загинуло 4 людини, ще двоє отримали травми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, 5 жовтня близько 20:40 години в Маньківському районі Черкаської області, біля села Кищенці, водій автомобіля ВАЗ-2103, на перехресті рівнозначних доріг, не надав переваги в русі та зіткнувся з вантажівкою "DAF", яка наближалася до перехрестя з правого боку.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та три його пасажири загинули на місці. А двоє учнів - 5-го та 8-го класів школи села Тимошівка Маньківського району - з політравмами доставлені в реанімаційне відділення Маньківської районної лікарні.