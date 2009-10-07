ДАІ ввела нову систему складання іспиту на права

Державна автоінспекція МВС України запровадила нову спеціалізовану систему контролю за ходом складання іспитів на отримання посвідчення водія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ, принцип роботи цієї системи полягає у тому, що Департамент ДАІ може контролювати в режимі он-лайн процес складання іспитів на право керування у будь-якому реєстраційно-екзаменаційному підрозділі України.

Процес складання іспиту, а також відповіді тих, хто його складає, у Департаменті ДАІ можна переглядати у режимі реального часу. При цьому унеможливлено втручання, тобто надання допомоги у відповіді на запитання або виправлення неправильних відповідей, підкреслили у прес-службі.

Також начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ звернув увагу, що відтепер усі, хто бажає отримати водійське посвідчення, складатимуть іспити за новою версією екзаменаційних білетів. Це обумовлено, зокрема, тим фактором, що непоодинокі випадки, коли відповіді на загальновідому стару версію просто заучували або переписували, додав він.

Крім того, після закінчення складання іспиту та під час перевірки відповідей інспектор у підрозділі не матиме змоги внести будь-які зміни, тому що система автоматично інформує про несанкціоноване втручання.

На даний час до роботи у системі підключено два столичних реєстраційно-екзаменаційні підрозділи - МРЕВ № 2, що на вул. Туполева,19, та МРЕВ № 10, що на вул. Братиславській, 52. Всього ж в Україні є 267 таких підрозділів.

За даними ДАІ, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який ознайомився з роботою нової системи контролю, дав завдання якомога швидше ввести в дію системи усі наявні в державі реєстраційно-екзаменаційні підрозділи.