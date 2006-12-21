У Запорізькій області перекинулася маршрутка: травмовано 6 осіб

Сьогодні вночі поблизу м.Василівка Запорізької області, на автошляху “Харків-Сімферополь” водій пасажирського мікроавтобуса "Ford Transit" не впорався з керуванням, з`їхав на узбіччя дороги та допустив перекидання мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало шестеро осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до міської лікарні. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 95 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 96 - травмовано.