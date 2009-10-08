Пожежа біля Києва триватиме ще три дні

Пожежу на мулових полях Бортницької станції аерації (БСА), що розпочалася у ніч на 6 жовтня, планують ліквідувати впродовж трьох найближчих днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні сесії Київради керівник директор ВАТ АК «Київводоканал» Ярослав ФІЛАТОВ.

«Тліє на глибині чотирьох метрів на мулових полях №3 розміром 160 гектарів. Причина займання – багаття, пікніки», - поінформував Я.ФІЛАТОВ.

Він заспокоїв, що ніякої особливої небезпеки для киян немає, а якщо вітер дме у бік міста, то, звичайно, може відчуватися деякий запах та спостерігатися візуальний ефект задимлення.

За словами Я.ФІЛАТОВА, на сьогодні на тліючий шар залили 40 тис. кубометрів сирого осаду. «Протягом трьох днів така ж маса буде ще подана на це поле, і пожежа буде нейтралізована, тому що доступ кисню припиниться», - повідомив Я.ФІЛАТОВ.

За його словами, на місце події приїжджали фахівці з МНС, але оскільки ліси навкруги не горять, то вони не залучались, бо це не їхня компетенція.

Я.ФІЛАТОВ заспокоїв, що небезпеки ні епідеміологічної, ні екологічної немає.