Леонід Кучма на освяченні церков на малій батьківщині (фото)
05:16, 09 жовтня 2009Разное
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Освятив храми митрополит Володимир
Леонід Кучма взяв участь в урочистій церемонії освячення православних церков.
У селі Чайкине на Чернігівщині, де він народився у родині Данила Прокоповича та Параски Трохимівни Кучм, святився храм Святої Мучениці Параскеви П`ятниці, а у Костобоброві, де майбутній глава держави навчався у школі - Святого Мученика Даніїла.
|Митрополит УПЦ Володимир (Сабодан), Леонід Кучма, народний депутат від Партії регіонів Тетяна Засуха
Освятив храми предстоятель Української Православної Церкви, митрополит Київський і всієї України Володимир.
Фото Валерія Соловйова / УНІАН
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