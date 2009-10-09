Леонід Кучма на освяченні церков на малій батьківщині (фото)

Леонід Кучма взяв участь в урочистій церемонії освячення православних церков.

У селі Чайкине на Чернігівщині, де він народився у родині Данила Прокоповича та Параски Трохимівни Кучм, святився храм Святої Мучениці Параскеви П`ятниці, а у Костобоброві, де майбутній глава держави навчався у школі - Святого Мученика Даніїла.

Освятив храми предстоятель Української Православної Церкви, митрополит Київський і всієї України Володимир.

Фото Валерія Соловйова / УНІАН