Леонід Кучма на освяченні церков на малій батьківщині (фото)

05:16, 09 жовтня 2009
Разное
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Освятив храми митрополит Володимир

Леонід Кучма взяв участь в урочистій церемонії освячення православних церков.

У селі Чайкине на Чернігівщині, де він народився у родині Данила Прокоповича та Параски Трохимівни Кучм, святився храм Святої Мучениці Параскеви П`ятниці, а у Костобоброві, де майбутній глава держави навчався у школі - Святого Мученика Даніїла.

Митрополит УПЦ Владимир (Сабодан), Леонид Кучма, народный депутат от Партии регионов Татьяна Засуха

Освятив храми предстоятель Української Православної Церкви, митрополит Київський і всієї України Володимир.

Фото Валерія Соловйова / УНІАН

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