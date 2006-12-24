Затримали палія, з вини якого 7 людей згоріли в електричці

Затримали чоловіка, який влаштував пожежу в харківській електричці, внаслідок чого загинуло 7-ро людей. Палієм виявився 26-річний мешканець Харківської області. Про мотиви злочину міліції наразі невідомо. Триває слідство, повідомляє "5 канал".

Пожежа сталася у суботу ввечері в останньому вагоні електропотягу Харків – Язикове, за 2 км від станції Лозова. Слідство з"ясувало, що пожежу вчинив пасажир у нетверезому стані. Він при собі мав каністру з бензином, яка протікала. На зауваження інших пасажирів він зреагував агресивно - розлив залишки горючої речовини, підпалив її і вистрибнув з потягу. Займання спричинило паніку у вагоні. Люди вистрибували на ходу. 7-ро пасажирів задихнулися чадним газом, - кажуть у міліції.

РБК-Україна