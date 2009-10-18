Ющенко в Резиденції Богдана Хмельницького (фото)

Президент України Віктор Ющенко взяв участь в урочистих заходах до 360-річчя від дня утворення Української козацької держави, в Чигирині (Черкаська обл.).

«Тут, в Чигирині, виникала наша велика українська нація. Тут, на цій землі - наш військовий початок і наша національна енергія. Тут народжувалося військо Богдана, яке звільнило наш дух і проклало шлях до нашої державної незалежності», - сказав Віктор Ющенко.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною ознайомився з першою чергою будівництва історико-архітектурного комплексу «Резиденція Богдана Хмельницького» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин».

Як повідомляє сайт глави держави, В.ЮЩЕНКО оглянув військову канцелярію та будинок гетьмана.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН