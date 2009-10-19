Фестиваль борщу відбувся в Чигирині

У місті Чигирин Черкаської області з нагоди 360-ї річниці подій, пов’язаних з утворенням Української козацької держави, відбувся Фестиваль борщу.

Як передає кореспондент УНІАН, під час фестивалю були влаштовані змагання з приготування борщу між командами українського козацтва та вчителями чигиринської школи №1 імені Богдана Хмельницького. Команди готували власний тип борщу за особливими рецептами.

За переможця голосували гості фестивалю, які могли скуштувати страву і визначитися з уподобанням.

Борщ варили у двох спеціально виготовлених для цього великих казанах по 100 літрів кожен, а на святі його спробували близько 1000 гостей.

Переможцем стала команда педагогів, саме їхній борщ отримав найбільше голосів, повідомив автор та власник авторських прав Фестивалю борщу Юрась КРАСЮК.