Новий пам'ятник засновникові "Асканії-Нова" (фото)

Бронзовий пам`ятник засновникові біосферного заповідника ”Асканія-Нова” Фрідріху Фальц-Фейну (1863-1920 рр.) переданий у дар заповіднику племінником засновника, громадянином князівства Ліхтенштейн, бароном Едуардом Фальц-Фейном. Роботу виконав заслужений художник Росії Дмитро Тугарінов. Композицію встановлено на постаменті з лабрадориту на території заповідника перед головним входом до музею ”Природа Таврії”.

Віце-спікер ВР України Микола Томенко зауважив, що заповідник є насправді унікальним місцем, яке минулого року ввійшло до сімки найкрасивіших природних місць країни. Крім того, «Асканія-Нова» як одне із чудес України була представлена у Всесвітньому конкурсі «7 нових чудес природи» та увійшла до півфіналу конкурсу, ставши одним із 77 природних чудес світу.

„Асканія-Нова” - єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, якого ніколи не торкався плуг і вона має має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну цінність.

Фото УНІАН