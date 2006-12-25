Після зіткнення з потягом вантажівку викинуло на зустрічну колію

Сьогодні о 7 год. 35 хв. на залізничному переїзді «Рай-Оленівка» Південної залізниці Харківського району автомобіль ГАЗ-53 (цистерна по продажу мінеральної води) зіткнувся з пасажирським потягом № 640 сполученням Кремечук-Харків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Харківській області, автомобіль ГАЗ-53, обладнаний паливним газобалонним обладнанням метан (6 балонів по 80 літрів у кожному), виїхав на переїзд, що охороняється. На переїзді у автомобіля відмовив двигун. Водій вантажівки намагався запобігти зіткненню, але марно.

Під час зіткнення автомобіль ГАЗ викинуло на зустрічну колію, в результаті чого відбувся витік газу з паливної апаратури, пошкоджений бак тепловоза, з якого вилилось близько 3 тисяч літрів дизельного пального по всій довжині гальмівного шляху. З пасажирів потягу ніхто не постраждав.

Водій автомобіля ГАЗ з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забійно-рвана рана голови, закритий перелом лівої ключиці госпіталізований в обласну клінічну лікарню. За попередніми висновками, водій знаходився у тверезому стані.