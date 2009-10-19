Автовласникам дозволять самим вирішувати, що класти до аптечок?

За ініціативою Антимонопольного комітету України (АМК) Міністерство охорони здоров`я України внесе пропозиції до Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики щодо зміни вимог до комплектації автомобільних аптечок медикаментами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМК, про це міністерство офіційно повідомило після отримання пропозицій комітету за наслідками проведеного дослідження.

Зокрема, йдеться про внесення змін в ДСТУ 3961-2000, який передбачає обов`язкову наявність в автомобільних аптечках буторфанола тартрата. Через внесення цього препарату до списку сильнодіючих засобів водії не можуть придбати його у вільному продажу.

На думку комітету, необхідно надати автовласникам право замінювати обмежений у вільному товарообігу препарат аналогічним за своїми властивостями або виключити з ДСТУ вимогу про обов`язкову наявність в аптечках саме буторфанола тартрата.

За даними комітету, через існуючі сьогодні вимоги водії змушені купувати укомплектовані аварійні автомобільні аптечки, вартість яких значно більше за ту суми, за яку можна було б купити необхідні препарати при роздрібній закупівлі. Як наголошується у повідомленні, вимогами ДСТУ 3961-2000 допускається самостійна комплектація експлуатаційних аптечок власниками індивідуальних автомобілів.

«Антимонопольний комітет втрутився в це питання, оскільки воно сьогодні непокоїть тисячі українських водіїв. Очевидно, що через складний економічний стан обтяжливо купувати цілі комплекти автомобільних аптечок фактично заради одного препарату, який має аналоги. У комітеті вважають, що автовласникам необхідно дозволити самостійно комплектувати і доукомплектовувати аварійні аптечки», – повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1306 від 10 жовтня 2001 року, перелік медикаментів аптечки має відповідати ДСТУ 3961-2000. Препарат буторфанол тартрата (0,2% – 1 мл) є сильнодіючим знеболюючим опіодним анальгетиком.