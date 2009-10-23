У Кукли і Степана народилося бізоненя

У Черкаському міському зоопарку у пари бізонів Кукли і Степана народилося бізоненя.

Як повідомив УНІАН директор зоопарку Євген ВАНА, дитинча вагою 35 кг почуває себе чудово, п`є молоко матері, а згодом до раціону включать і сіно. “Стать тварини поки що не визначили: мати не допускає працівників зоопарку до малюка. Тому й імені не можемо дати. Проте вже за декілька тижнів бізоненя чекатиме відвідувачів у зоопарку”, – сказав Є.ВАНА.

До появи на світ бізоненяти працівники зоопарку готувалися заздалегідь: батьків розселили окремо, а породіллю перевели у літній вольєр та приготували спеціальну підстилку.

Черкаський зоопарк за останні роки збільшив свою чисельність. Так, нещодавно народилося дві антилопи, постійно збільшується чисельність жителів тераріуму – ящірки, жаби, хамелеони, павуки. Також звіринець купує і отримує в подарунок тварин, зокрема, улюбленцем відвідувачів стало тигреня Амура. Також інші зоопарки подарували єнота, мавп, турів.

У вересні Черкаському міському зоопарку виповнилося 30 років.