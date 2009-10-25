Тимошенко привітала автомобілістів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала співвітчизників з Днем автомобіліста та дорожника.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації секретаріату Кабінету міністрів України.

Звертаючись до автомобілістів прем’єр-міністр зазначила, “ви виконуєте надзвичайно важливу роботу, від якої залежить якість та своєчасність забезпечення потреб громадян і промисловості. Щорічно тільки автомобільний транспорт загального користування перевозить 4,4 млрд. пасажирів на 5,5 тис. маршрутах та 188 млн. тонн вантажів”.

“У цьому році відкрито рух на прекрасно збудованих та реконструйованих ділянках автомобільних доріг Київ-Чоп, Київ–Харків–Довжанський, Київ–Ковель–Ягодин, Північно-Східний обхід Києва. Тепер перед дорожниками і автомобілістами стоїть не менш амбітне завдання - підготувати автомобільні дороги до Євро-2012 та забезпечити людей автотранспортними послугами на європейському рівні”, - говориться у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що успішна та ефективна діяльність автомобілістів та дорожників, їх досвід і професіоналізм - це запорука стабільного розвитку країни.

Вона побажала автомобілістам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та нових успіхів.