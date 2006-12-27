На Київщині згоріла греко-католицька церква

Сьогодні вранці в селі Нові Безрадичі Обухівського району Київської області згоріла греко-католицька церква.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС в Київській області, у даний час фахівці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій проводять експертизу з виявлення причин пожежі.

Як зазначили в управлінні, якщо буде встановлено, що причиною пожежі став підпал, за даним фактом буде порушено кримінальну справу.

Водночас представники Української греко-католицької церкви вважають, що будівля згоріла внаслідок підпалу. Як зазначається в прес-релізі департаменту інформації УГКЦ, сьогодні близько 5.20 зловмисники підпалили греко-католицьку церкву в селі Нові Безрадичі. За наданою інформацією, у цьому селі проживають греко-католики, саме вони і виступили ініціаторами та жертводавцями нового храму. Дерев’яна церква була привезена з Коломиї.

Як повідомлялось, у листопаді 2005 року в Києві було спалено дерев’яну капличку поблизу будівництва греко-католицького храму. Каплиця розміром 5 на 5 метрів згоріла вщент.