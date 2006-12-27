Місце за столом із Саакашвілі коштувало $8000

Місце за столом з президентом Грузії на добродійній зустрічі, що пройшла ввечері 27 грудня в тбіліському готелі "Кортіярд Мерріот", коштувало близько $8 тисяч. За підсумками зустрічі було зібрано більше $200 тисяч.

У зустрічі з президентом, крім грузинських бізнесменів, взяли участь відомі діячі культури і спортсмени, які також зробили свій добродійний внесок нарівні з представниками бізнесу, передає агентство "Новості-грузія".

Сума, зібрана на добродійній зустрічі, буде передана на облаштування дитячого будинку для новонароджених, сказав Саакашвілі.

"Дитячий будинок для новонароджених - це особливий заклад, сюди потрапляють ті діти, від яких відмовляються власні батьки і сім`ї, відмовляються з різних причин", - сказав президент Грузії.

РІА "Новости"