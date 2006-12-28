З 1 січня Європа почне перепродавати подарунки

У Бельгії різко зросли пропозиції товарів на інтернет-аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, портали інтернет-аукціонів з урахуванням зростаючої з 2000 року тенденції продавати різдвяні і новорічні подарунки, які не сподобались, підготували спеціальні рекламні листи і банери. Так, на порталі інтернет-аукціону eBay з`являється банер: «Не задоволені вашими подарунками? Продайте їх зараз же». Книжковий інтернет-портал Amazon розіслав спеціальні рекламні листи, в яких, зокрема, зазначив: «Навіть Санта Клаус може помилитися димарем».

Як повідомляє бельгійська газета «Le Soir» з посиланням на прес-секретаря бельгійського eBay Пітера БУРЕНА, минулого року інтернет-аукціон зафіксував значне зростання продажів на аукціоні з середини січня. При цьому, проведене аукціоном опитування серед 4,5 тис. користувачів показало, що практично 70% готові перепродавати свої подарунки, якщо одержать не те, що хотіли б.

«Ми констатуємо два періоди значного зростання продажів: один тільки-но почався, а другий почнеться після першого січня», - сказав П.БУРЕН.

Подібна тенденція відзначається по всій Європі.