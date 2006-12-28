Що Путін міг обіцяти Януковичу в лімузині?

Думка

Ну про що, власне, Путін міг говорити з Януковичем по дорозі в аеропорт?

Відповідь була очевидною й раніше, але після того, як сам Янукович сформулював її на прес-конференції, усе стало зрозуміло: ні про що.

І справді, ну які такі стратегічні чи хоча б тактичні питання ці два політики могли обговорювати в автомобілі – так, щоб їх ніхто не чув?

Янукович сказав, що начебто йшлося про участь України “в розробках нафти і газу на території Росії на тих самих умовах, на яких аналогічні проекти здійснює Німеччина”.

Але навіщо Путіну брати Януковича в машину, аби обговорювати щось подібне? Та це настільки благородна тема, що її б краще в прямому ефірі – обох держав – обговорювати, а не таємно, за куленепробивним склом президентського лімузина. Народ за такі благі наміри, особливо в Україні, тільки аплодуватиме...

Тому сумніваюся, що насправді вони говорили про щось серйозне.

Намір був один: Путін хотів показати своїм виборцям, що в нього в Україні “все схвачено”, що Янукович – фігура несамостійна, “пляше” під його, Путіна, дудку, і приймає вказівки безпосередньо від нього. Крім того, українцям Путін хотів продемонструвати, до кого з наших політиків він більше прихильний і хто реально “рішає питання” відносин зі стратегічним зовнішнім партнером. Оце й усе. Насправді ж ні про що важливе вони не говорили й говорити не могли. Хоча б тому, що не існує таких важливих тем.

Путін добре розуміє, що домовлятися про якісь важливі для РФ речі – як наприклад, про передачу газопроводів Росії чи інші питання власності, зволікання зі вступом України в НАТО, про ЄЕП, проблеми Чорноморського флоту і т д. – з Януковичем марно. Він цих питань насправді не вирішує, як не вирішує їх одноосібно ніхто. Україна – не Росія і не Туркменистан, у нас поки що свого пахана немає.

Звісно, вони не їхали мовчки. Але й про книжки та театри вони навряд чи говорили. Хоча б тому, що ні інтелектуальний, ні духовний рівень розвитку обох не такого високого рівня... Заради пристойності Путін, напевне, про щось розпитував Януковича – може, про його бачення політичної ситуації в Україні – наприклад, чи повністю донецькі контролюють Верховну Раду, ситуацію в регіонах, – а також про враження від поїздки у США, про участь у похоронах Туркменбаші й таке ін.

Але нічого інтригуючого, скоріш за все, у тому автомобілі не відбувалося. А вже тим більше Путін нічого Януковичу не обіцяв.

Оксана Охрімчук, м. Київ – Москва