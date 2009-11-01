Тимошенко одержала посвідчення кандидата (фоторепортаж)

31 жовтня 2009 р. Центральна виборча комісія зареєструвала прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко кандидатом у Президенти. За це рішення проголосувало 15 членів ЦВК з 15 присутніх на засіданні.

ЦВК встановила, що подані заява про реєстрацію Тимошенко кандидатом у Президенти та пакет інших необхідних реєстраційних документів відповідають вимогам виборчого законодавства.

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