Тимошенко одержала посвідчення кандидата (фоторепортаж)

02:25, 01 листопада 2009
Разное
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ЦВК голосувала одностайно

31 жовтня 2009 р. Центральна виборча комісія зареєструвала прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко кандидатом у Президенти. За це рішення проголосувало 15 членів ЦВК з 15 присутніх на засіданні.

ЦВК встановила, що подані заява про реєстрацію Тимошенко кандидатом у Президенти та пакет інших необхідних реєстраційних документів відповідають вимогам виборчого законодавства.

Фото УНІАН

 

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