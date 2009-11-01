Тимошенко одержала посвідчення кандидата (фоторепортаж)
02:25, 01 листопада 2009Разное
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ЦВК голосувала одностайно
31 жовтня 2009 р. Центральна виборча комісія зареєструвала прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко кандидатом у Президенти. За це рішення проголосувало 15 членів ЦВК з 15 присутніх на засіданні.
ЦВК встановила, що подані заява про реєстрацію Тимошенко кандидатом у Президенти та пакет інших необхідних реєстраційних документів відповідають вимогам виборчого законодавства.
Фото УНІАН
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