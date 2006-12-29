Барбара Брильська про традиції, лазню та схожі будинки

Польська кіноактриса Барбара Брильська, відома за фільмом "Іронія долі, або З легкою парою", який став традиційним на новорічні свята, закликає ніч на 1 січня зустріти по-домашньому - пити шампанське, їісти олів`є і дивитися телевізор.

"Пийте шампанське, їжте ваш смачний новорічний салат із зеленим горошком і обов`язково дивіться телевізор", - дала актриса напутство на Новий рік в інтерв`ю РІА Новости.

"Так, я знаю, що в Росії дивитися телевізор у Новий рік - це така сама традиція, як ходити в лазню", - відзначила вона.

"Я не люблю цілуватися за гроші. Я попросила Рязанова зняти цей фрагмент по-іншому - стояла спиною, ми немовби цілувалися, хоча насправді не цілувалися", - розповіла актриса. - "Я не можу цілуватися з чужим чоловіком. Не можу цілуватися, лежати голою в ліжку за гроші. Хоча на знімальному майданчику все буває, є маса любовних історій", - визнала вона.

Цікаво, що Барбара Брильська живе у Варшаві в багатоповерховому панельному будинку, який доволі нагадує будинок по 3-й вулиці Будівельників.

"Щось, звісно, в цьому є. Схожі будинки є і в Петербурзі, і в Москві. У Варшаві може бути трохи по-іншому. Всі ходили раніше в лазню, тепер усі більше ходять в сауну. Є щось життєствердне, оптимістичне і добре в цьому фільмі. І в тому часі".

Нині йдуть зйомки фільму "Іронія долі - 30 років потому", проте Брильська не стала розповідати подробиць, сказавши, що в житті "має бути якась інтрига".

Крім того, вона подякувала режисерові Рязанову за те, що тепер у неї є багато друзів і шанувальників.

РІА "Новости"