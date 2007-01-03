Відомий французький актор вдарив ножем охоронця нічного клубу

Французький актор Самі Насері, відомий за виконанням ролі водія у фільмах "Таксі", затриманий поліцією за бійку з заподіянням ножових поранень.

Як повідомила радіостанція "Франс-інфо", інцидент за участю кіноактора відбувся в ніч з вівторка на середу в місті Екс-ан-Прованс на півдні Франції.

Насері намагався потрапити в приватний нічний клуб, але охорона відмовилася пропустити актора, тоді він почав біля входу у заклад бійку, під час якої вихопив ножа і вдарив ним одного з охоронців.

Врешті-решт правоохоронцям вдалося скрутити шаленця. Насері, який дістав у бійці травму, помістили в лікарняну палату, що охороняється поліцією.

За інформацією радіостанції, прокуратура може висунути проти актора звинувачення у замаху на вбивство із застосуванням холодної зброї.

Раніше Насері неодноразово зазнавав судових і адміністративних покарань за водіння автомобіля в нетверезому стані, перевищення швидкості, образу поліцейських, хуліганство та інші правопорушення.

РІА "Новости"