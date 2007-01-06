З ночі боротьбу з отруєнням моряків у Ялті очолює міністр

У Ялті госпіталізовано весь екіпаж судна "ODISK", на якому від хімічного отруєння померло двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора вранці капітан суховантажу "ODISK" (прапор - Сьєрра-Леоне, порт приписки - Фрітаун, екіпаж - 10 осіб, громадяни України та Росії) повідомив чергову службу Ялтинського морського торгівельного порту про отруєння невідомими речовинами п’яти членів екіпажу, з яких одна особа померла (громадянин Російської Федерації). Судно перевозило вантаж - 2000 тонн феросилікомарганцю з порту Керч до порту Іскандерун (Туреччина).

При евакуації чотирьох постраждалих членів екіпажу до реанімаційного відділення Лівадійської лікарні померла одна особа (громадянин України).

О 14.45 буксиром Ялтинського порту решту екіпажу, який залишався на борту судна, було знято на берег та направлено на обстеження. Всього до реанімаційного відділення Лівадійської лікарні госпіталізовано 8 членів екіпажу (одна особа - у тяжкому стані, дві - у середньому та п’ять - у легкому стані).

Для забезпечення вимог безпеки судноплавства та недопущення безконтрольного руху судно "ODISK" було поставлено на 5 якорів та відключено від енергопостачання.

О 22.00 на місці події роботу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації очолив міністр у справах надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.