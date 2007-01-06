Україна посилить радіологічний контроль товарів на кордоні

Кабінет Міністрів України виключив радіологічний контроль з переліку видів контролю товарів, що переміщують через кордон, які дозволено проводити у вигляді попереднього документального контролю.

Текст відповідних змін до постанови Кабміну від 13 квітня 2005 року №269 «Про здійснення попереднього документального контролю товарів в пунктах пропуску через державний кордон України» розміщено на Урядовому порталі (від 27 грудня №1845).

Згідно з документом, вказані зміни набудуть чинності через 45 днів з дня офіційної публікації змін.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2005 року Кабмін спростив процедуру контролю товарів, що ввозяться до України. Зокрема, передбачалося, що в пунктах пропуску через державний кордон санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, екологічний, радіологічний контроль і контроль за переміщенням культурних цінностей здійснювався у формі попереднього документального контролю.

Попередній документальний контроль міг бути припинено в трьох випадках: якщо товари, що перетинають кордон, підлягають обов`язковому спеціальному контролю безпосередньо в пункті перетину кордону, якщо виявлено пошкодження тари або самих товарів і якщо відсутній хоча б один необхідний документ. Тоді на місце перевірки одразу викликався представник органу виконавчої влади.