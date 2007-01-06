Шуфрич усім подякував, а прокуратура АРК порушила кримінальну справу

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу за фактом виникнення надзвичайної ситуації на судні «Odisk» в Ялтинському порту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів АРК з посиланням на голову Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА. За його словами, на судні проводиться перевірка дотримання техніки безпеки при вантаженні і транспортуванні вантажу.

За інформацією прес-служби, сьогодні був завершений перший етап аварійно-рятувальних робіт з ліквідації надзвичайної ситуації на судні «Odisk», безпосередню участь в яких брали міністр з питань надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ, голова Ради міністрів АР Крим Віктор ПЛАКІДА й представники всіх аварійних служб автономії. Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації був створений в Ялті негайно після того, як стало відомо про виділення отруйного газу на борту судна. В результаті прийнятих заходів повністю ліквідована загроза хімічного зараження акваторії Чорного моря і прибережної смуги.

В результаті надзвичайної ситуації загинули два члени екіпажа, громадянин України і громадянин Росії, четверо знаходяться у важкому стані, здоров`я інших - поза небезпекою, повідомляє прес-служба РМ Криму.

Н.ШУФРИЧ і керівники Автономної Республіки Крим висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих моряків.

Н.ШУФРИЧ подякував керівництву ВМС України, співробітникам Міністерства охорони здоров`я і охорони навколишнього природного середовища України, а також керівникам Верховної Ради автономії і уряду Криму за професійну згуртовану роботу по оперативному вирішенню надзвичайної ситуації на рейді Ялтинського порту.