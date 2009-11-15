Між Чехією і Словаччиною провалився залізничний тунель

Провалився залізничний тунель, що з’єднує Чехію і Словаччину, передає РІА «Новости».

Обвал стався неподалік чеського населеного пункту Мости-у-Яблункова, жертв немає, повідомив прес-секретар регіональної поліції Іван ЖУРОВЕЦЬ.

За словами Журовця, завалився залізничний туннель, що будується. На поверхні виник кратер площею 150 на 50 метрів. У момент обвалу в тунелі нікого не було. Наразі місце НП обстежують рятувальники.

Залізничне сполучення в даному регіоні між Чехією і Словаччиною повністю припинене.

Поряд з тунелем, що будується, є другий нормально функціонуючий тунель між Чехією і Словаччиною, який був тимчасово закритий з міркувань безпеки.

За інформацією Чеських залізниць, рух потягів може бути відновлений увечері в неділю. При цьому, сім міжнародних потягів, найімовірніше, доведеться направити в обхід району НП іншим маршрутом.