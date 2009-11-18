Президента Сербії викликали до суду за шампанське на стадіоні
21:49, 18 листопада 2009Разное
1181 0
Загрожує штраф до 500 євро
Президент Сербії Борис ТАДІЧ викликаний 1 грудня до суду за звинуваченням у порушенні закону, що забороняє вживання алкоголю на території спортивних об`єктів.
Як повідомляє радіо «Свобода», Б.ТАДІЧУ загрожує штраф до 500 євро або двомісячне ув’язнення.
10 жовтня Президент Сербії відкоркував на стадіоні пляшку шампанського на честь перемоги національної збірної з футболу над командою Румунії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter