Президента Сербії викликали до суду за шампанське на стадіоні

Президент Сербії Борис ТАДІЧ викликаний 1 грудня до суду за звинуваченням у порушенні закону, що забороняє вживання алкоголю на території спортивних об`єктів.

Як повідомляє радіо «Свобода», Б.ТАДІЧУ загрожує штраф до 500 євро або двомісячне ув’язнення.

10 жовтня Президент Сербії відкоркував на стадіоні пляшку шампанського на честь перемоги національної збірної з футболу над командою Румунії.